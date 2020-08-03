Понедельник, 3 Августа 2020 21:26

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание представителям езидской общины Армении по случаю годовщины совершенного в Синджаре геноцида.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, в послании, в частности, говорится:

"Дорогие сестры и братья езидской общины Армении,

Сегодня мы отмечаем годовщину геноцида, совершенного террористическими группами против езидского народа в Синджаре шесть лет назад. Действительно, постигшая езидский народ эта трагедия является ужасным преступлением против человечества, цивилизованного мира. Мы разделяем вашу боль и выражаем искреннюю поддержку.

Желаю езидской общине Армении, всем езидским семьям терпения и стойкости. В качестве утешения всегда знайте, что на родине, в Республике Армения, у вас есть безопасное и защищенное будущее и широкое поле для прогресса".

Напомним, что 3 августа 2014 г. террористы ИГ захватили на севере Ирака регион Шангал, населенный преимущественно езидами, и учинили геноцид над местным населением. Было убито около 5.000 человек, до

7.000 женщин и детей угнаны в рабство, а более 400.000 езидов стали беженцами.