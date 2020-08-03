Понедельник, 3 Августа 2020 16:58

АрмИнфо.Мудрость веков… Познание прошлого есть путь к будущему. Жажда знаний – движущая сила при поиске новых цивилизационных приоритетов. Имя и дела великого ученого Абу Насра аль-Фараби, открывшего миру Аристотеля, имеют непреходящее значение и интерес не только для ученых, но и мировой общественности.

2 сентября 2019 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» 2020 год объявил годом празднования 1150-летия Абу Насра Аль-Фараби. Еще ранее, 26 августа 2019 года глава государства подписал указ о создании государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летия знаменитого ученого.

Аль-Фараби родился в 870 году на территории современного Казахстана, в Отраре (арабское название Барба Фараб, поэтому его имя переводится как «выходец из Фараба»). В силу собственных выдающихся качеств он сумел пройти сложный путь познания мудрости, и стал ученым Востока с мировым именем, одним из крупнейших представителей средневековой восточной философии. Умер он в 950 году в Дамаске.

Празднование юбилея ученого является данью уважения и памяти интеллектуальному наследию великого мыслителя эпохи средневековья, энциклопедиста и философа Абу Наср аль-Фараби, внесшего неоценимый вклад в развитие мировой науки и цивилизации. Аль-Фараби – учёный с универсальными знаниями, подвижник и теоретик науки. Астрономия, логика, теория музыки, математика, этика, медицина, психология и право – вот далеко не полный перечень областей дисциплин, где каждый его труд стал началом отдельных научных школ. Автор около 160 трактатов, охватывающих самые различные отрасли знаний и требующих у читателей определенного уровня понимания, внутренней подготовки и осознанности.

Жизнь аль-Фараби - это пример стремления к знаниям, пониманию мира, смысла жизни, истинных человеческих ценностей. Его размышления о проблемах духовной сущности человека, нравственности, счастье и добродетели имеют значимый философский смысл, они актуальны и сегодня, поскольку способны оказать влияние на образовательные практики. Для мыслителя важно понятие «добродетельного города» – только в таком городе возможна истинная, правильная, добродетельная жизнь людей, жизнь, ведущая к достижению счастья.

В «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» он пишет о том, что «достижение счастья человеком возможно только в обществе, где все помогают друг другу, т.е. в добродетельном городе. Для того, чтобы все люди помогали друг другу в достижении счастья, они должны быть добродетельны, т.е. на деле совершать добрые поступки, а не просто быть способными к таким поступкам». Поэтому люди объединяются в города. «Город, в котором объединение людей имеют своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, является добродетельным городом, и общество, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное общество. Народ, все города которого помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельный народ. Таким же образом, вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья».

Конечно, в сложившейся ныне социально-политической реальности, в эпоху коронавирусного хаоса, торжества изоляционизма и разобщенности, трудно поверить в то, что, как писал аль-Фараби, вся земля станет добродетельной. Но почему бы и не помечтать? Ведь если написанное мыслителем – это идеал, то к идеалу следует стремиться.

Еще одна идея мыслителя, занимающая одно из центральных мест в его наследии – идея лидера (добродетельного правителя). Аль-Фараби в своем учении концентрирует внимание на том, кто может быть правителем, и описывает его добродетели. В «Афоризмах государственного деятеля», во-первых, говоря о том, что «душе, как и телу, присущи здоровье и болезнь» и подробно описывая состояние и характеристики здоровой и больной души, он делает многозначительное заключение: «Лечащий тела – врач, а лечащий души – государственный деятель, называемый правителем». В «Философских трактатах», во-вторых, говоря о совершенном человеке, аль-Фараби имеет в виду главу государства. По его мнению, такой правитель должен быть причиной существования добродетельного государства. В «Афоризмах» называются следующие шесть требований к «истинному царю», который и есть «первый глава»: мудрость, совершенная рассудительность, [способность] отлично убеждать, [способность] отлично представлять в образах, физическая способность вести военные дела, отсутствие у него телесного [недостатка], мешающего вести военные действия.

В политической философии аль-Фараби учение об идеальном правителе как философе-пророке, о политическом руководителе (в современной политологической лексикологии) является одним из основополагающих. Представления об идеальном правителе у аль-Фараби формировались в зависимости от идеала древневосточного правления, от своеобразия положений и полномочий древневосточных монархов. Характеристика качеств, которыми должен обладать правитель, указывает на рационалистичную обоснованность выдвигаемых философом требований. Современные концепции о политическом лидере в более или менее обновленной форме выдвигают те же требования к политическим лидерам, добавляя требования, продиктованные современными реалиями. Так, в современной политической имиджелогии выделяются следующие архетипные образы: «мудреца», «воина-защитника» («доброго молодца»), «доброго царя-кормильца», «слуги народа» («борца за справедливость»), «сказочного богатыря-батыра», «аскета», «святого» и т.д. В этом контексте между списком неотъемлемых качеств, которыми наделяют современного политического лидера, и описанием черт и образов «идеального правителя» у аль-Фараби, можно найти множество коррелирующих значений.