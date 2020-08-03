Понедельник, 3 Августа 2020 15:15

АрмИнфо. И Ереван, и Баку рассматривают проблему вокруг Нагорного Карабаха через призму удержания власти. Такое мнение в интервью армянской службе Голоса Америки выразил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд, коснувшись последней эскалации на армяно- азербайджанской госгранице.

"Я внимательно слежу за ситуацией на армяно-азербайджанской госгранице, поскольку в 2017 году занимал пост временного исполняющего обязанности сопредседателя МГ ОБСЕ от США. Особенность этих боестолкновенний в том, что применение силы произошло не на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, а в ином месте (на армяно- азербайджанской госгранице -ред.). Почему это произошло? Думаю это вопрос, на которой пока ни у кого нет ответа. Я беседовал с многими экспертами, но ни у кого пока нет ответа почему напряженность произошла на международной границе", - сказал дипломат. На уточнение было ли это спланированным действием или же все произошло спонтанно, Хогланд выразил убеждение, что вряд ли это случайность, поскольку если бы это были случайные выстрелы, то есть средства связи, по которым можно установить контакт и попробовать прояснить ситуацию, чего не произошло.

"Очевидно одно, непонятно, какая же из сторон начала провокацию. Но, нужно констатировать, что это удобное время, поскольку все страны заняты своими проблемами из-за пандемии коронавируса нового типа", - сказал американский дипломат.

На вопрос, что могут сделать сопредседатели МГ ОБСЕ во избежание подобных инцидентов в будущем, и насколько их реакция была соразмерной, Хогланд проинформировал, что провел неофициальную беседу с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком и добавил, что офис Каспршика сейчас не может осуществить мониторинг в зоне конфликта. "Но, текущая ситуация коренным образом отличается от предыдущих. Минские посредники приложили серьезные усилия для разрядки обстановки и возвращения статус-кво. Но, я считаю, что минские посредники не могут решить эту проблему, до тех пор пока нет воли сторон", - отметил он, при этом в качестве решения предложил внести вопрос в ООН, и на какое-то время передать Арцах под протекторат ООН, пока страсти не улягутся и стороны не будут готовы к уступкам.

Говоря о недовольстве посреднической деятельностью сопредседателей, Хогланд констатировал, что даже при самых лучших намерениях, при отсутствии содействия со стороны государств вовлеченных в конфликт и такой державы как Россия, МГ ОБСЕ просто не может решить эту проблему. Он напомнил о наличии 4-ех резолюций Совбеза ООН по карабахскому вопросу, так называемых Мадридских принципах, которые предлагают некоторые решения. "Даже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что до тех пор стороны не готовы решить этот вопрос на основе взаимных компромиссов, такая ситуация продолжится, и в которую, к сожалению, может быть вовлечено гражданское общество", - сказал американский дипломат.

Коснувшись роли России в урегулировании карабахского конфликта, Хогланд сказал, что было бы безответственно утверждать, что Россия является причиной этого конфликта. "Тем не менее, если мы остановимся и посмотрим назад, то увидим ряд очевидных обстоятельств. Во-первых, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что развал СССР стал самой большой катастрофой прошлого века. Он периодически заявляет, что страны постсоветского пространства - полагаю, что и Армении и Азербайджана, - находятся специальной зоне внимания России. Можем назвать условно эту зону привилегированной, и где множество нерешенных конфликтов. Мое личное мнение, что если бы Россия действительно хотела решить этот конфликт, то вероятно предпринимал бы более активные действия в этом направлении", - сказал американский дипломат.

Говоря о роли Турции в урегулировании и ее выгодах, Хогланд указал на отсутствие каких-либо доказательств или свидетельств прямого вовлечения Турции в карабахский конфликт. "Конечно, мы все знаем, что Азербайджан и Турция близкие союзники, но и Армения с Россией также союзники. В регионе есть иные акторы, которые могут оказаться в выигрыше от этой ситуации. Хотел бы повторить, что компромисса можно достичь только в том случае, когда руководства двух стран, официальный Ереван и Баку объявят о том, что пришло время решить проблему. Но, к сожалению и Ереван, и Баку рассматривают проблему в призме удержания власти. Также существуют и общины, у которых еще более радикальная позиция чем у властей. Свидетельством моих слов являются инциденты между представителями армянской и азербайджанской общины в Лос-Анджелесе и на улицах Москвы. А это всё приводит к еще большим проблемам", - отметил Хогланд.

На просьбу дать оценку турецко-азербайджаснким военным учениями, и проверкой Россией боеготовности войск в ЮВО, американский дипломат указал на опасность таких учений, который сигнализирует о том, что ни одна из сторон не готова к взаимным уступкам. "Опасность заключается и в том, что ситуация может выйти из под контроля", - сказал он, добавив, что нужно быть осторожным, поскольку если этот локальный конфликт вспыхнет и будет разрастаться, то может вовлечь Россию и Турцию, что в свою очередь уже вызовет обеспокоенность Ирана, и пришло время остепениться.