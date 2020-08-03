АрмИнфо.Суд отклонил ходатайство следователя об аресте бывшего вице-мэра Еревана Ваге Никояна и бывшего главы одной из подведомственных мэрии компаний Геворка Акопяна.
Согласно Специальной следственной службе, Никояну и Акопяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК РА. Иные подробности уголовного дела не сообщаются.
Ваге Никоян был назначен вице-мэром в январе 2012 года. В 2018-ом мэр столицы Айк Марутян предложил ему занять пост советника, однако Никоян отказался.