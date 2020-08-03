Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 3 Августа 2020 15:09
Карина Манукян

Суд отклонил ходатайство об аресте бывшего вице-мэра Еревана

Суд отклонил ходатайство об аресте бывшего вице-мэра Еревана

АрмИнфо.Суд отклонил ходатайство следователя об аресте бывшего вице-мэра Еревана Ваге Никояна и бывшего главы одной из подведомственных мэрии компаний Геворка Акопяна.

Согласно Специальной следственной службе, Никояну и Акопяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК РА. Иные подробности уголовного дела не сообщаются.

Ваге Никоян был назначен вице-мэром в январе 2012 года. В 2018-ом мэр столицы Айк Марутян предложил ему занять пост советника, однако Никоян отказался. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
SkyUp осуществит очередной чартерный рейс из Киева в ЕреванSkyUp осуществит очередной чартерный рейс из Киева в Ереван
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Пашинян обратился к представителям езидской общины Армении в связи с 6-ой годовщиной геноцида в СинджареПашинян обратился к представителям езидской общины Армении в связи с 6-ой годовщиной геноцида в Синджаре
Установлен преступник, взорвавший гранату у здания областного управления ПолицииУстановлен преступник, взорвавший гранату у здания областного управления Полиции
В посольстве Армении в Канаде призвали соотечественников не поддаваться на азербайджанские провокацииВ посольстве Армении в Канаде призвали соотечественников не поддаваться на азербайджанские провокации
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Поиск по дням

2013 , 2014