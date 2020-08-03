Понедельник, 3 Августа 2020 14:54

АрмИнфо.Лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян, продолжая серию встреч с представителями различных социальных групп, на днях провел встречу с музыкантами и исполнителями по их инициативе. Об этом сообщила депутат, пресс­секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян на своей странице в Facebook.

Как напоминает Тоноян, из-за ограничений, обусловленных эпидемией коронавируса, сфера их деятельнсоти была парализована, и значительное число музыкантов остались без работы. <Выразив безоговорочную поддержку участникам встречи, Гагик Царукян предложил вместе найти решения. Председатель ППА поручил экспертам Фонда <Царукян> изучить международный опыт, составить и представить ему пакет конкретных предложений>, - говорится в сообщении.

Ранее музыканты и исполнители проводили акции протеста перед зданием Правительства, выражая недовольство в связи с тем, что запрет на деятельность закрытых ресторанов и проведение массовых мероприятий лишает их возможности заработка. В частности отмечалось, что до эпидемии коронавируса их основной доход приходился на выступления в ходе свадеб и иных мероприятий; с введением же режима ЧП и обусловленных этим ограничений они практически лишились своей основной работы