Понедельник, 3 Августа 2020 14:23

АрмИнфо.Криминальные элементы продолжают искать новые пути и способы доставки наркотиков и других запрещенных предметов в уголовно-исполнительные учреждения. Об этом сообщает Уголовно-исполнительная служба Министерства юстиции Армении.

<В последние дни в УИУ были замечены разведывательные полеты дистанционно управляемого беспилотника, что послужило дополнительным сигналом к ужесточению охраны учреждения и осуществлению соответствующих контрольных действий. 2 августа около 13:50 служащие уголовно-исполнительного учреждения <Артик>, на территории 4-го смотрового участка внешних постов, зафиксировали очередной полет дистанционно управляемого беспилотника, который, приблизившись к корпусу № 5 и середине котельной, выбросил некий предмет. В результате предпринятых незамедлительных действий на указанной территории была обнаружена прозрачная пластиковая бутылочная тара, в которой была сигаретная пачка с похожей на марихуану желто-зеленой растительной массой весом 43,44 грамма, а также пластиковая тара шоколада марки <Kinder>, внутри которой была вязкая масса весом 8,11 грамма, похожая на опиум, а также напоминающая гашишское масло масса весом 18,99 грамма>, - говорится в сообщении.

По данному факту в Уголовно-исполнительном учреждении <Артик> готовятся материалы.

<Уголовно-исполнительная служба предупреждает: отныне любой беспилотный летательный аппарат, нарушающий границу барьера, находящегося под охраной уголовно-исполнительных учреждений, будет немедленно уничтожен>, - говорится в сообщении.