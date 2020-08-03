Понедельник, 3 Августа 2020 13:18

АрмИнфо.В Следственном управлении Следственного комитета Армении по Араратской области ведется следствие для выяснения всех обстоятельств применения насилия в отношении полицейских жителями города Арташат.

2 августа в 18:15 в центр оперативного управления ереванского управления Полиции РА позвонила жительница города Арташат и сообщила, что знакомый избивает ее и ломает дверь дома. На место происшествия выехала оперативная группа Арташатского отделения полиции. Заметив приближающихся полицейских, мужчина приложил кухонный нож к своей шее и пригрозил нанести травму. Продолжавший держать нож у шеи мужчина, в сопровождении полицейских и своего брата, был доставлен в Арташатское отделение полиции, где в коридоре, размахивая ножом, напал на полицейских, и когда последние попытались обезвредить его, ударил ножом в правую ногу старшего инспектора полиции, нанеся ему травму. В тот же момент его брат с камнем напал на полицейских, однако не успел кого-либо ударить, так как сотрудники полиции его обезвредили.

По данному факту в Следственном управлении Араратской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса РА. Двое братьев, являющихся жителями города Арташат, задержаны по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.

В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий-осмотр места происшествия, во время которого был обнаружен и изъят нож, являющийся орудием преступления, была проверена видеозапись камер видеонаблюдения на месте происшествия, допрошены свидетели- очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие продолжается.

Предпринимаются следственные и процессуальные действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования инцидента.