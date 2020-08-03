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 Понедельник, 3 Августа 2020 13:14
Карина Манукян

Минюст предлагает создать специализированный антикоррупционный суд

Минюст предлагает создать специализированный антикоррупционный суд

АрмИнфо.Министерство юстиции РА представило на общественное обсуждение пакет проектов конституционных законов и смежных законов Республики Армения <О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон <Судебный кодекс>>, <О внесении дополнений в Конституционный закон <Регламент Национального собрания>>. Согласно пресс-службе Минюста, указанные проекты размещены на едином сайте публикации правовых актов www.e-draft.am.

Тем самым предлагается создать специализированный антикоррупционный суд с числом не менее 25 судей, 20 из которых будут рассматривать дела о коррупционных преступлениях, предусмотренных приложением 6 Уголовного кодекса РА, а 5 - дела, вытекающие из заявлений и исков, представленных на основании закона о взыскании имущества незаконного происхождения.

Пакетом проектов предлагается также создать специализированный апелляционный антикоррупционный суд с численностью не менее 10 судей. Согласно предлагаемым проектам поправкам, уголовная палата в Кассационном суде будет состоять из 8 судей, а гражданская и административная палата - по 13 судей соответственно. Проектами установлены порядок пополнения отдела антикоррупционной специализации списка кандидатов в судьи, а также требования к данным кандидатам, ограничения на назначение судьей, структуры проверки во всех инстанциях добропорядочности кандидатов в судьи.

С целью укрепления общей добропорядочности органов, вовлеченных в антикоррупционную институциональную систему, пакетом проектов предлагается установить требование о проведении изучения добропорядочности и для кандидатов в прокуроры, что будет способствовать снижению коррупционных рисков и укреплению добропорядочности в системе прокуратуры.

Министерство юстиции ожидает широкого участия заинтересованных сторон в виде предложений и замечаний. 

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