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 Понедельник, 3 Августа 2020 13:06
Карина Манукян

Скончался известный археолог, бывший госминистр Армении Григор Арешян

Скончался известный археолог, бывший госминистр Армении Григор Арешян

АрмИнфо.Скончался всемирно известный археолог, бывший госминистр Армении Григор Арешян. Об этом написал в Facebook депутат НС РА Нарек Мкртчян.

<С болью узнал, что сегодня ушел из жизни бывший госминистр РА, всемирно известный археолог Григор Арешян. С профессором Арешяном мы обсуждали различные идеи и думали об их реализации. Он очень волновалась о неутешительном состоянии музея истории и будущем тысяч ценных предметов, не включенных в экспозицию. Профессор Арешян внес большой вклад в области арменоведения, археологии и истории. Он руководил многими раскопками, в том числе и раскопки пещеры Арени-1 Вайоц Дзорской области, во время которых был обнаружен известный миру 5500-летний башмак>, - отметил Мкртчян. 

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