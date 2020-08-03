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 Понедельник, 3 Августа 2020 13:04
Карина Манукян

Арарат Мирзоян: Мы чтим память своих езидских братьев и сестер, погибших 6 лет назад в Синджаре

Арарат Мирзоян: Мы чтим память своих езидских братьев и сестер, погибших 6 лет назад в Синджаре

АрмИнфо. Сегодня вместе с езидской общиной Армении мы чтим память своих братьев и сестер, погибших 6 лет назад в Синджаре. Об этом на своей странице Facebook написал спикер армянского парламента Арарат Мирзоян.

<Как нация, пережившая геноцид, мы не можем оставаться равнодушными к тому же преступлению, совершенному в отношении какого-либо другого народа>, - отметил Мирзоян.

Бои за Синджар (Ирак) произошли в начале августа 2014 года. В ходе наступления в северном Ираке боевикам группировки <Исламское государство> (ИГ) удалось захватить город Синджар, после чего они стали осуществлять массовые казни живущих там езидов, вследствие этого, по разным данным от 50 до 60 тысяч езидов были вынуждены бежать в горы Шенгал. Боевики ИГ осадили их убежища в горах. Осаждённые испытывали недостаток пищи и воды. На следующий день после захвата Синджара, 4 августа 2014 года, духовный лидер езидов принц Тахсин Саид призвал мировое сообщество помочь езидам. Действия ИГ, направленные против езидов, получили известность как <кампания принудительного обращения>. 

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