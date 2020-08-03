Понедельник, 3 Августа 2020 13:02

АрмИнфо.. В следственном отделе Берда Тавушского областного следственного управления Следственного комитета РА ведется следствие для выяснения всех обстоятельств взрыва, произошедшего у административного здания бердского отдела Тавушского областного управления Полиции РА.

Как сообщает Следственный комитет, 2 августа 2020 года в районе 04:00, на территории парка <Цахканоц> близ административного здания отдела Берда Тавушского областного управления Полиции РА, неизвестный с помощью незаконно хранящегося у него взрывного устройства осуществил взрыв, вследствие чего повреждены стены здания полиции и стекла окон в кабинетах, и причинен значительный имущественный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и части 1 статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройст) УК РА.

В ходе предварительного следствия был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого было обнаружено кольцо гранаты и ее составная деталь. Ведется следствие. С целью выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу, назначена судебно­техническая, судебно-товароведческая и судебно-строительно-техническая экспертизы. Предпринимаются меры по установлению и обнаружению источника приобретения боеприпасов, личности предполагаемого преступника. Органу предварительного следствия даны поручения.