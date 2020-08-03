Понедельник, 3 Августа 2020 13:00

АрмИнфо. По данным на 11:00 3 августа, в Армении выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 111 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 39102 случаев коронавируса, выздоровел 29861 человек, скончались 762. За последние сутки болезнь унесла жизни 8-и человек в возрасте от 57-и до 90 лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получает 8251 пациент. В общей сложности, в республике было проведено 167095 тестов на коронавирус (из них 394 - за последние сутки).