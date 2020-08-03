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 Понедельник, 3 Августа 2020 12:58
Марианна Мкртчян

В Минобороны Армении опровергли информацию о приближении турецких ВВС к армянским воздушным рубежам

В Минобороны Армении опровергли информацию о приближении турецких ВВС к армянским воздушным рубежам

АрмИнфо.В ночь со 2 на 3 августа, так же как и сейчас на армяно-азербайджанской государственной границе сохраняется относительное затишье.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 8 раз нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 95 выстрелов.

"В направлении армянских позиций близ Коти- 2 раза, Зангатуна - 6 раз", - подчеркнула Степанян.

Представитель Минобороны Армении также опровергла муссируемую в СМИ информацию о том, что турецкие ВВС приблизились к воздушным рубежам Армении настолько близко, что способны были нанести удар по армянкой столице.

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