Суббота, 1 Августа 2020 22:40

АрмИнфо.Компания GeoProMining Gold поздравляет стратегического партнера-компанию ,,Южно-кавказская железная дорога, с профессиональным праздником- Днём железнодорожника.

С поздравительным обращением к партнерам обратился Генеральный директор GPM Gold Анатолий Гоготин: «Компания «Южно-кавказская железная дорога» за 12 лет сотрудничества с GeoProMining Gold зарекомендовала себя в качестве ответственного партнера, обеспечивающего рост потребностей Компании в железнодорожных перевозках. Кроме того, ЮКЖД эффективно реализует логистические и инженерные решения, обеспечивающие перевозочные процессы Компании как внутриреспубликанского значения, так и в импортном сообщении. Сегодня с уверенностью можно сказать, что ЮКЖД и GPM Gold эффективно взаимодействуют в рамках интересов двух компаний, их многотысячных коллективов и на благо экономики Республики Армения. Желаю нашим партнерам бесперебойной и безопасной работы и достижения профессиональных планов.



С профессиональным праздником Вас, железнодорожники!».



Компания GPM Gold эксплуатирует Сотское месторождение и Араратскую золотоизвлекательную фабрику.В активах компании работают более 1,500 сотрудников . Инвестиции на техническое переоснащение производства превысили 200млн долларов.



GPM Gold и ЮКЖД сотрудничают с 2008 года в рамках поставок руды с Сотского месторождения на фабрику в Арарате (269 км ж/д линия).



Обьем перевозимой для компании GPM Gold руды составляет более половины оборота грузоперевозок ЮКЖД.