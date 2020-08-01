Суббота, 1 Августа 2020 17:03

АрмИнфо. Глава МИД РА Зограб Мнацаканян напомнил о трех основных направлениях работы армянской стороны по части мирного урегулирования карабахского конфликта.

В интервью телеканалу <Шант> министр указал на точность выбранных формулировок - <статус и безопасность>, то есть признание права Арцаха на самоопределение, осуществления функции свободного волеизъявления без ограничений, и имеющих правовую силу результатов. Что касается безопасности, то не должно быть угрозы для всеобъемлющей безопасности Арцаха, для которой Армения продолжает оставаться единственным гарантом.

<Вторым важнейшим направлением работы для нас было формирование той среды, которая необходима для достижения реального прогресса в переговорном процессе. Та риторика, которая сформировалась в этот период, которую мы постоянно слышали, отнюдь не способствует этой среде>, - сказал он, указав на важность внедрения таких инструментов, которые обеспечивают стабильное, длительное перемирие, и исключают риски эскалации. Это касается также внедрения механизма расследований, что дает возможность изучить ситуацию и выявить риски, которые преднамеренно приводят к эскалации. Все это дает возможность сохранить среду, необходимую для мирного процесса.

<И третье основное направление, которое для нас было очень существенным - участие Арцаха, вовлечение в мирный процесс. Это вовсе не изменение формата. Это практическая задача, и мы очень ясно объяснили, почему это необходимо. Народ Арцаха во всех отношениях показал свою способность управлять, организовывать свою жизнь с социальной, экономической, политической, оборонной точки зрения, иметь избранные им власти, участвовать в международных процессах, а власти Арцаха наделены мандатом своего народа посредством демократического процесса. Неучастие Арцаха приводит к ситуации, когда мы не сможем обеспечить серьезный и реальный эффективный прогресс в мирном процессе. У нас есть опыт работы Советов безопасности, наши руководители, как премьер-министр Армении, так и президент Арцаха, вместе очень активно работают, и у нас есть все необходимые средства, которые мы должны предпринять, чтобы обеспечить безопасность Арцаха. В течение этих двух лет мы последовательно работали в этих трех направлениях>, - заметил Мнацаканян.

<Периодически бывают ситуации, когда мы становимся очевидцами осложнений в виде намеренных или неосознанных восприятий, но я думаю, что все последовательно озвученное за эти годы сегодня обобщено, в том числе в ходе выступлений премьер-министра Армении. Что же касается 12 июля, то самым важным заветом стало то, что язык угрозы, опыт применения угрозы и силы ни в коем случае не являются инструментом, не имеют и не будут иметь никакого влияния. Армения и Арцах продолжают оставаться абсолютно верными мирному процессу. Альтернативы мирному процессу нет; альтернатива приводит к крайне серьезным последствиям для региона. У нас есть достаточно уверенности, чтобы сказать все это, поскольку у нас есть достаточный потенциал для защиты, что было продемонстрировано также 12 июля>, - заявил он.

<До сих пор мы не слышали каких-либо сигналов, формулировок со стороны властей Азербайджана, которые демонстрируют чувствительность к приоритетам Арцаха и Армении. Хоть какая-либо позиция, какой-либо шаг, который покажет, что они также готовы работать на компромисс. И в этом плане, если мы внимательнее выслушаем их позиции, то это максимализм, когда видится только то решение, которое выгодно исключительно азербайджанской стороне. Это не будет работать, это не компромисс. Что же касается решения, основанного на уступке, то никто не готов идти подобным путем>, - добавил Мнацаканян.

Говоря о системе мониторинга, глава МИД заметил, что это подразумевает действенный механизм, который снижает риски, и наилучшим образом оьеспечивает стабильность перемирия и режима прекращения огня. Это же касается и расследований инцидентов. <Мы много говорим о том, что необходимо иметь на месте прямую связь, чтобы дать решение непреднамеренным ситуациям, а также контролировать их. У нас есть опыт того, чтобы всеобъемлющим образом обеспечить стабильное перемирие, обеспечить стабильную минимальную среду рисков>, - отметил Мнацаканян.

<Если Азербайджан предполагает, что, таким образом, мы замораживаем процесс, то это просто неприемлемо. Если предполагается, что мы можем иметь прогресс в условиях эскалации, это исключено: Если предполагается, что мы можем рассматривать угрозу, применение силы как фактор мирного процесса, то этого не будет. Это, кажется, более чем четко выражено и в политическом, и в дипломатическом, и уже в военном аспектах>, - продолжил министр.

<Использование нас в качестве удобного врага неприемлемо, неэффективно, и будет намного полезнее, если Азербайджан сможет более эффективно решать свои внутриполитические вопросы, самостоятельно, без использования нас в качестве удобного врага>, - подчеркнул Мнацаканян, добавив, что он ожидает встречи с новым главой МИД Азербайджана.