Суббота, 1 Августа 2020 16:47

АрмИнфо.Ипотечный центр Банка ВТБ (Армения) сегодня открыл свои двери для клиентов.



По своему формату Ипотечный центр Банка ВТБ (Армения) первый в банковской системе Армении. Это совершенно новый уровень услуг на рынке ипотечного кредитования - индивидуальный подход к каждому клиенту, уютная атмосфера, угощенья и удобные переговорные, где можно получить не только профессиональную консультацию персонального менеджера, но также и комплексные решения от партнеров Банка - застройщиков, страховых компаний, дизайнеров, магазинов стройматериалов, мебели, техники и т.д. Это единая комфортная и технологичная площадка, объединяющая все услуги, связанные с приобретением жилья «под ключ».



В новом, удобном и современном Ипотечном центре Банка ВТБ (Армения) вы можете не только выбрать квартиру от застройщиков и на месте оформить ипотечный кредит, но также получить кредит на строительство, ремонт, проконсультироваться с дизайнером, страховым агентом, а также оформить потребительские и ПОС-кредиты со специальной скидкой от партнеров для оснащения жилья мебелью и техникой.



Ипотечный центр 73-ий филиал Банка, расположенный в малом центре г. Ереван, по адресу Верин Антараин 135, дом 40. Рабочие часы, с учётом специфики филиала, установлены в будние дни с 09:30 до 20:00, в субботы с 11:00 до18:00. Филиал имеет также зону самообслуживания клиентов в режиме 24/7, оснащенную банкоматом и платежным терминалов, что позволит клиентам выполнять весь спектр банковских услуг не ограничиваясь рабочими часами филиала.



В Банке ВТБ (Армения) действует несколько основных продуктов ипотечного кредитования с первоначальным взносом начиная всего от 3%, максимальной суммой до 140 млн. драмов РА и сроком до 30-и лет - с целью приобретения жилой недвижимости, с целью ремонта, застройки, а также ипотека в рамках программы «Доступное жилье молодой семье».



Более подробную информацию по ипотечному кредитованию можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/am/credits#hip-ot-ek# или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.