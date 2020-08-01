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 Суббота, 1 Августа 2020 16:47

Новый подход на рынке ипотечного кредитования от Банка ВТБ (Армения)  

Новый подход на рынке ипотечного кредитования от Банка ВТБ (Армения)  

АрмИнфо.Ипотечный центр Банка ВТБ (Армения) сегодня открыл свои двери для клиентов.  


По своему формату Ипотечный центр Банка ВТБ (Армения) первый в банковской системе Армении. Это совершенно новый уровень услуг на рынке ипотечного кредитования - индивидуальный подход к каждому клиенту, уютная атмосфера, угощенья и удобные переговорные, где можно получить не только профессиональную консультацию персонального менеджера, но также и комплексные решения от партнеров Банка - застройщиков, страховых компаний, дизайнеров, магазинов стройматериалов, мебели, техники и т.д. Это единая комфортная и технологичная площадка, объединяющая все услуги, связанные с приобретением жилья «под ключ».


В новом, удобном и современном Ипотечном центре Банка ВТБ (Армения) вы можете не только выбрать квартиру от застройщиков и на месте оформить ипотечный кредит, но также получить кредит на строительство, ремонт, проконсультироваться с дизайнером, страховым агентом, а также оформить потребительские и ПОС-кредиты со специальной скидкой от партнеров для оснащения жилья мебелью и техникой.


Ипотечный центр 73-ий филиал Банка, расположенный в малом центре г. Ереван, по адресу Верин Антараин 135, дом 40. Рабочие часы, с учётом специфики филиала, установлены в будние дни с 09:30 до 20:00, в субботы с 11:00 до18:00. Филиал имеет также зону самообслуживания клиентов в режиме 24/7, оснащенную банкоматом и платежным терминалов, что позволит клиентам выполнять весь спектр банковских услуг не ограничиваясь рабочими часами филиала. 


В Банке ВТБ (Армения) действует несколько основных продуктов ипотечного кредитования с первоначальным взносом начиная всего от 3%, максимальной суммой до 140 млн. драмов РА и сроком до 30-и лет - с целью приобретения жилой недвижимости, с целью ремонта, застройки, а также ипотека в рамках программы «Доступное жилье молодой семье».


Более подробную информацию по ипотечному кредитованию можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/am/credits#hip-ot-ek# или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

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