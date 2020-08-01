Суббота, 1 Августа 2020 15:57

АрмИнфо. Ерванд Хундкарян избран кандидатом в судьи Конституционного суда. Соответствующее решение было принято по итогам Общего собрания судей, проходившего за закрытыми дверями.

Свои кандидатуры на вакантное место судьи Конституционного суда выдвинули председатель Кассационного суда Ерванд Хундкарян и председатель суда общей юрисдикции первой инстанции Тавушской области Арман Курехян. Другим решением собрания судей, судья Кассационного гражданского суда Степан Микаелян избран членом Высшего Судебного Совета.

Добавим, что кандидатура Хундкаряна должна быть вынесена на утверждение парламента. Ранее Правительство Армении в качестве своего кандидата на пост судьи КС выдвинуло Ваграма Нерсисяна. Своего кандидата должен представить также президент Армении.

Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей.