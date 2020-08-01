Суббота, 1 Августа 2020 15:49

АрмИнфо. Генеральный консул Армении в Лос-Анджелесе Армен Байбурдян призвал проживающих в США армян не поддаваться на провокации Азербайджана.

В своем заявлении Байбурдян напомнил, что недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе стало причиной столкновений в ряде стран мира, где имеется армянская община. По его словам, в

особенности именно Калифорния стала одной из главных мишеней азербайджанских провокаций, свидетельством чего являются провокационные действия Азербайджана, имевшие место на прошлой неделе перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе в ходе мирного митинга армянской общины, а также вандализм в отношении армянской школы <Крузян-Зекарян-Васпуракан> в Сан-Франциско.

<Учитывая враждебный настрой азербайджанской стороны в отношении армян, призываем нашу общину быть максимально осторожной и бдительной, воздержаться от каких-либо шагов в ответ на провокационные действия Азербайджана. Призываем при подозрении на возможную провокацию Азербайджана немедленно обратиться в правоохранительные органы>, - отметил Байбурдян. Было подчеркнуто, что Генконсульство Армении, в свою очередь, сделает все возможное для содействия работе правоохранительных органов по обеспечению безопасности общины.

ВС Азербайджана 12 июля обстреляли армянские позиции на Тавушском направлении границы и попытались их атаковать. В результате ответного огня с армянской стороны противник вернулся на исходные позиции, понеся потери. Утром 13 июля ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций. Вплоть до 17 июля с некоторыми перерывами велся также обстрел приграничных армянских сел. Азербайджан потерял, как минимум, 13 человек, а также несколько танков и 14 ударных и разведывательных беспилотников. Число жертв с армянской стороны достигло 5.