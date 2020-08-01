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 Суббота, 1 Августа 2020 12:51
Карина Манукян

Мнацаканян: Последнее обострение на границе отражает деструктивную и дестабилизирующую политику Турции

Мнацаканян: Последнее обострение на границе отражает деструктивную и дестабилизирующую политику Турции

АрмИнфо. Последнее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном отражает сформировавшуюся в этот период деструктивную и дестабилизирующую политику Турции. Об этом в интервью телеканалу <Шант> заявил глава МИД РА Зограб Мнацаканян, добавив, что данная политика прослеживается также в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, на Ближнем Востоке.

<И то, что происходило после 12 июля, имеет целью экспортировать эту дестабилизирующую политику на Южный Кавказ, что неприемлемо, и чему мы противостоим всеми возможными средствами и будем противостоять. Любая попытка дестабилизации Южного Кавказа со стороны соседа региона для нас будет неприемлема. В этом плане мы используем все имеющиеся в наших руках возможные инструменты посредством активизации как национальных, так и международных форматов>, - отметил министр.

Мнацаканян указал на то, что после 12 июля было более чем четко продемонстрировано, что язык и методы угрозы как в риторике, так и в действиях, не влияют на Армению и Арцах, и не приносят чести региону в целом. <Это неприемлемо и неконструктивно. Язык угрозы не работает. В этом заключалась наша позиция в течение прошедших двух лет, которая более чем четко, периодически, озвучивалась в рамках политической и дипломатической платформы, и озвучивалась также начиная с 12 июля>, - заметил он.

Касательно распространения Арменией ноты в ОБСЕ о приостановлении инспекционных визитов Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ и Венского документа, Мнацаканян пояснил, что это была соразмерная реакция на те действия, которые сегодня осуществляют Турция и Азербайджан вместе, инициируя и осуществляя военные учения, когда всеобщие учсилия направлены на укрепление деэскалации. <Эти военные проверки, вытекающие из ДОВСЕ и Венского документа, содержат в себе очень существенный инструмент. Это инструмент формирования взаимного доверия и инструмент для безопасностных интересов, равного взаимному уважению. То, что делает Турция, естественно, не демонстрирует такого взаимного уважения, и это был равноценный ответный шаг со стороны Армении>, - подчеркннул он.

Говоря о созвучности заявлений сопредседателей МГ ОБСЕ сложившейся ситуации, глава МИД сообщил об их активной вовлеченности с 12 июля, и работе в направлении обеспечения деэскалации, восстановления режима прекращения огня. <Мы очень открыто говорили о роли всех трех сопредседателей, они были очень скоординированы, тем более сопредседатель Российской Федерации. С помощью координации главы МИД РФ, Генштаба Вооруженных Сил нам удалось обеспечить то, что мы имеем сегодня. На сегодняшний день основная цель - это обеспечение деэскалации, что способствует нормальной работе и обеспечению прогресса в переговорном процессе>, - подчеркнул он. <Россия была довольно активно вовлечена, но очень важно подчеркнуть, что Россия чрезвычайно скоординировано работала с Францией и Соединенными Штатами>, - добавил министр.

<Мы являемся членом ОДКБ. Это международный формат нашего сотрудничества, и у нас есть свои функции. Когда мы говорим об использовании всех международных форматов, это означает соразмерно оценивать, где и как работаешь. На тот момент мы не сочли необходимым делать больше, чем незамедлительно информировать страны-члены ОДКБ о тех развитиях, которые происходили с 12 июля. Мы будем использовать все возможные инструменты, чтобы поставить эту платформу на службу нашей основной цели, которая, кроме всего, касается этой функции сохранения и обеспечения стабильности в регионе>, - отметил он.

<Скажу, что у Украины как будто есть комплекс для восприятия сути нагорно-карабахского конфликта, для понимания тех серьезнейших угроз, с которыми сталкивается народ Арцаха, Республика Арцах, реальной угрозы, которая касается безопасности нашего региона, и имеет сложности с оценкой и разграничением конфликтов. В этом плане мы имеем разногласия. Мы в течение двух лет очень последовательно работаем с Украиной в этом плане, поскольку с дружественным народом Украины у нас нет каких-либо комплексов, каких-либо проблем, и продолжим последовательно работать в этом направлении. Но мы продолжим считать неприемлемыми позиции, которые оторваны от реальности, которые основаны на этих всеобщих подходах>, - отметил Мнацаканян.

ВС Азербайджана 12 июля обстреляли армянские позиции на Тавушском направлении границы и попытались их атаковать. В результате ответного огня с армянской стороны противник вернулся на исходные позиции, понеся потери. Утром 13 июля ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций. Вплоть до 17 июля с некоторыми перерывами велся также обстрел приграничных армянских сел. Азербайджан потерял, как минимум, 13 человек, а также несколько танков и 14 ударных и разведывательных беспилотников. Число жертв с армянской стороны достигло 5. 

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