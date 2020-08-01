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 Суббота, 1 Августа 2020 12:49
Карина Манукян

В американский закон о разрешении разведки включено положение о письменной оценке применения силы в Арцахе

В американский закон о разрешении разведки включено положение о письменной оценке применения силы в Арцахе

АрмИнфо.В рамках движения за подотчетность, которое поможет сдержать азербайджанскую агрессию и внести вклад в стабилизацию режима прекращения огня, Постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке под председательством Адама Шиффа

включил положение в закон о разрешении разведки, призывающее разведывательное сообщество США предоставить Конгрессу письменную оценку относительно того, какая сторона инициирует применение силы в Арцахе, а также на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом  сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

<Мы приветствуем это положение закона о разрешении разведки в качестве активной меры по обеспечению того, чтобы Конгресс располагал надежными разведданными о нарушениях Азербайджаном режима прекращения огня против Арцаха и трансграничной агрессии против Армению>, - заявил исполнительный директор АНКА Арам Гампарян. <Эта конструктивная инициатива поможет Конгрессу привлечь Баку к ответственности, проверить факты его отрицания и способствовать более стабильному прекращению огня. Более пристальное внимание разведывательного сообщества, более строгий надзор Конгресса и дополнительная подотчетность необходимы для того, чтобы помочь сломать безрассудную модель нападения Баку>, - добавил он.

Согласно положению об оценке напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, не позднее чем через 90 дней после вступления в силу настоящего Закона директор Национальной разведки должен будет представить в комитеты Конгресса по разведке письменную оценку напряженности в отношениях между правительствами Армении и Азербайджана, в том числе в отношении статуса Нагорно-Карабахского региона. Такая оценка должна включать в себя определение стратегических интересов Соединенных Штатов и их партнеров по части Армении и Азербайджана; описание видов применения силы в Нагорно-Карабахском регионе и вокруг него, а также на границе между Арменией и Азербайджаном в течение 2020 календарного года;  оценку влияния военной помощи Соединенных Штатов Азербайджану и Армении на региональный баланс сил и вероятность дальнейшего применения военной силы; оценку вероятности любого дальнейшего применения силы или потенциально дестабилизирующей деятельности в регионе в ближайшей и среднесрочной перспективе.

<В пятницу, 31 июля, избранный комитет Палаты представителей по разведке одобрил закон о разрешении разведки (H. R. 7856). Сенатская коллегия уже одобрила свою версию данной меры в июне. После полного рассмотрения в Палате представителей H. R. 7856, руководители разведки Сената и Палаты представителей сгладят имеющиеся разногласия до окончательного утверждения этой меры>, - говорится в заявлении ANCA

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