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 Суббота, 1 Августа 2020 12:47
Карина Манукян

В Армении выявлен 291 новый случай коронавируса

В Армении выявлен 291 новый случай коронавируса

АрмИнфо. По данным на 11:00 1 августа, в Армении выявлен 291 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 560 пациентов.

В общей сложности, в республике был подтвержден 38841 случай коронавируса, выздоровели 29557 человек, скончались 749. За последние сутки болезнь унесла жизни 11-и человек в возрасте от 41-го года до 83-х лет; у всех них, кроме одного, были сопровождающие хронические заболевания.  На данный момент фактическое лечение получают 8307 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 165656 тестов на коронавирус. 

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