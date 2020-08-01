Суббота, 1 Августа 2020 12:47

АрмИнфо. По данным на 11:00 1 августа, в Армении выявлен 291 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 560 пациентов.

В общей сложности, в республике был подтвержден 38841 случай коронавируса, выздоровели 29557 человек, скончались 749. За последние сутки болезнь унесла жизни 11-и человек в возрасте от 41-го года до 83-х лет; у всех них, кроме одного, были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 8307 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 165656 тестов на коронавирус.