Пятница, 31 Июля 2020 22:21

АрмИнфо. 30 июля в Вене в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ по инициативе армянской делегации был включен вопрос под названием <Агрессивная политика Турции и милитаристское поведение как фактор, дестабилизирующий на Южном Кавказе>.

Постоянный представитель Армении, посол Армен Папикян в начале своего выступления сообщил странам-участницам ОБСЕ о случаях нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана в последние дни, в результате чего один военнослужащий ВС Армении получил смертельное ранение от снайперского огня, а другой военнослужащий был ранен.

Затем посол сообщил о заявлении Азербайджана о проведении совместных азербайджано-турецких военных учений, подчеркнув, что все эти действия были осуществлены через несколько дней после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором сопредседатели подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня и призвали воздержаться от каких-либо провокационных действий. Следовательно, армянская сторона рассматривает указанные совместные учения как совместную провокацию, направленную на увеличение напряженности в регионе. В этом плане Папикян также подчеркнул, что руководство Азербайджана обесценивает усилия международных посредников по ослаблению напряженности и возобновлению мирного процесса, неся всю ответственность за последствия дестабилизации.

Касаясь роли Турции, посол отметил, что без безусловной поддержки этой страны Азербайджан не будет в состоянии в течение длительного времени сохранять напряженность на границе с Арменией. И исходя из этих соображений, Армения обращает внимание стран-участниц ОБСЕ на агрессивную политику и милитаристское поведение Турции, направленное, в частности, в отношении Армении и региона Южного Кавказа в целом.

О направленном против Армении турецком поведении свидетельствует его широкомасштабная вовлеченность в Нахиджеване. Нельзя игнорировать и роль Турции в недавних столкновениях на границе Армении и Азербайджана. Турция была единственной страной, которая выразила свою открытую и безоговорочную поддержку военной авантюре Азербайджана против Армении.

Затем Папикян представил заявления властей Турции, сделанные президентом Эрдоганом, министрами иностранных дел и обороны, которые резко отличались от тональности и содержания заявлений ответственных лиц международного сообщества. Постоянный представитель Армении отметил, что подобные заявления Турции, помимо поощрения напряженности, свидетельствуют также о региональных стремлениях этой страны к Южному Кавказу, которые руководство Турции пытается обосновать так называемой <исторической миссией>. Для Армении и армянского народа эти подходы напоминают о Геноциде армян и вызывают озабоченность народа и властей Армении.

Посол коснулся также поведения Турции в вопросе карабахского конфликта. Он, в частности, отметил, что эта страна, будучи членом Минской группы ОБСЕ, тем не менее, всегда играла деструктивную роль. Неприкрытая поддержка Турции максималистским подходам Азербайджана в процессе урегулирования карабахского конфликта и провокационное и одностороннее поведение этой страны вредят мирному процессу и свидетельствуют о том, что Турция не может быть вовлечена в какой-либо процесс урегулирования конфликта.

Папикян коснулся также вопроса участия турецких инспекторов в статусе приглашенных или инспекционных визитах, которые будут проходить на территории Армении в рамках Договора об ДОВСЕ, введенного постоянным представительством Армении 29 июля, и Венского документа. В этой связи посол Папикян отметил, что Армения годами принимала подобные инспекционные визиты, которые в основном проводились вдоль границы Армении и Азербайджана. Но учитывая очевидное антиармянское поведение Турции, а также чувствительность информации в сложившихся условиях в плане обеспечения безопасности населения Армении и Армении, Республика Армения приняла решение прекратить турецкие военные инспекционные визиты в Армению в рамках ДОВСЕ и Венского документа.

Наряду со всем этим Армения подтверждает важность механизмов контроля над вооружениями как важнейшего инструмента прогнозируемости, прозрачности и подотчетности при условии, что они применяются в соответствии с духом этих механизмов.