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 Пятница, 31 Июля 2020 22:21
Карина Манукян

Посол Папикян представил на заседании Постоянного совета ОБСЕ политику Турции на Южном Кавказе

Посол Папикян представил на заседании Постоянного совета ОБСЕ политику Турции на Южном Кавказе

АрмИнфо. 30 июля в Вене в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ по инициативе армянской делегации был включен вопрос под названием <Агрессивная политика Турции и милитаристское поведение как фактор, дестабилизирующий на Южном Кавказе>.

Постоянный представитель Армении, посол Армен Папикян в начале своего выступления сообщил странам-участницам ОБСЕ о случаях нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана в последние дни, в результате чего один военнослужащий ВС Армении получил смертельное ранение от снайперского огня, а другой военнослужащий был ранен.

Затем посол сообщил о заявлении Азербайджана о проведении совместных азербайджано-турецких военных учений, подчеркнув, что все эти действия были осуществлены через несколько дней после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором сопредседатели подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня и призвали воздержаться от каких-либо провокационных действий. Следовательно, армянская сторона рассматривает указанные совместные учения как совместную провокацию, направленную на увеличение напряженности в регионе. В этом плане Папикян также подчеркнул, что руководство Азербайджана обесценивает усилия международных посредников по ослаблению напряженности и возобновлению мирного процесса, неся всю ответственность за последствия дестабилизации.

Касаясь роли Турции, посол отметил, что без безусловной поддержки этой страны Азербайджан не будет в состоянии в течение длительного времени сохранять напряженность на границе с Арменией. И исходя из этих соображений, Армения обращает внимание стран-участниц ОБСЕ на агрессивную политику и милитаристское поведение Турции, направленное, в частности, в отношении Армении и региона Южного Кавказа в целом.

О направленном против Армении турецком поведении свидетельствует его широкомасштабная вовлеченность в Нахиджеване. Нельзя игнорировать и роль Турции в недавних столкновениях на границе Армении и Азербайджана. Турция была единственной страной, которая выразила свою открытую и безоговорочную поддержку военной авантюре Азербайджана против Армении.

Затем Папикян представил заявления властей Турции, сделанные президентом Эрдоганом, министрами иностранных дел и обороны, которые резко отличались от тональности и содержания заявлений ответственных лиц международного сообщества. Постоянный представитель Армении отметил, что подобные заявления Турции, помимо поощрения напряженности, свидетельствуют также о региональных стремлениях этой страны к Южному Кавказу, которые руководство Турции пытается обосновать так называемой <исторической миссией>. Для Армении и армянского народа эти подходы напоминают о Геноциде армян и вызывают озабоченность народа и властей Армении.

Посол коснулся также поведения Турции в вопросе карабахского конфликта.  Он, в частности, отметил, что эта страна, будучи членом Минской группы ОБСЕ, тем не менее, всегда играла деструктивную роль. Неприкрытая поддержка Турции максималистским подходам Азербайджана в процессе урегулирования карабахского конфликта и провокационное и одностороннее поведение этой страны вредят мирному процессу и свидетельствуют о том, что Турция не может быть вовлечена в какой-либо процесс урегулирования конфликта.

Папикян коснулся также вопроса участия турецких инспекторов в статусе приглашенных или инспекционных визитах, которые будут проходить на территории Армении в рамках Договора об ДОВСЕ, введенного постоянным представительством Армении 29 июля, и Венского документа. В этой связи посол Папикян отметил, что Армения годами принимала подобные инспекционные визиты, которые в основном проводились вдоль границы Армении и Азербайджана. Но учитывая очевидное антиармянское поведение Турции, а также чувствительность информации в сложившихся условиях в плане обеспечения безопасности населения Армении и Армении, Республика Армения приняла решение прекратить турецкие военные инспекционные визиты в Армению в рамках ДОВСЕ и Венского документа.

Наряду со всем этим Армения подтверждает важность механизмов контроля над вооружениями как важнейшего инструмента прогнозируемости, прозрачности и подотчетности при условии, что они применяются в соответствии с духом этих механизмов.

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