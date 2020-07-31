Пятница, 31 Июля 2020 22:19

АрмИнфо. 30 июля в Вене, по инициативе армянской делегации, в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ был включен вопрос о поощрении Азербайджаном преступлений на почве ненависти. Об этом сообщает МИД РА.

Постоянный представитель Армении, посол Армен Папикян, представляя случаи насилия в отношении армян и членов армянских общин в странах­участниках ОБСЕ и других странах, нарушения нормального функционирования дипломатических представительств Армении в некоторых странах и умышленного уничтожения их имущества, отметил, что это преступления ненависти на основе этнической принадлежности, осуществленной некоторыми группами азербайджанцев с целью запугивания и преследования армян, членов армянских общинных структур.

Затем Папикян сообщил представителям стран-участниц ОБСЕ, что агрессивные действия этих групп азербайджанцев были организованы и направлены посольствами Азербайджана в этих странах. Более того, доказательства армянской стороны свидетельствуют о том, что как минимум в одном случае организации этих действий содействовало и посольство Турции.

Посол подчеркнул, что насилие в отношении армян в разных странах, будучи, кажется, новым явлением, все же является продолжением пропаганды антиармянской ненависти, которой азербайджанское общество подверглось десятилетиями. В этом плане постоянный представитель Армении отметил, что проводимая политика армянофобии, направленная на укоренение у населения Азербайджана ненависти и нетерпимости к армянам, ведется на самом высоком государственном уровне.

Папикян затем отметил, что Армения всегда обращала внимание своих международных партнеров на антиармянскую политику и пропаганду властей Азербайджана, предупреждая, что при таком высоком уровне армянофобии она с легкостью может переместиться на территорию других стран, свидетелями чего мы становимся сегодня: <Мы убеждены, что отсутствие соответствующей реакции со стороны международного сообщества, что равносильно попустительству Азербайджана и его диктаторских властей, еще больше поощряет правящий в этой стране режим продолжать пропаганду армянофобии>.

В своем выступлении Постоянный представитель Армении строго осудил насилие в отношении армян в разных странах, которое является очередным проявлением безответственной политики Баку и созвучно политике и риторике руководства Азербайджана по разжиганию вражды между двумя народами без географических ограничений.