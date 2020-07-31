Arminfo.info




﻿
 Пятница, 31 Июля 2020 22:19
Карина Манукян

Вопрос о поощрении Азербайджаном преступлений на почве ненависти включен в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ

Вопрос о поощрении Азербайджаном преступлений на почве ненависти включен в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ

АрмИнфо. 30 июля в Вене, по инициативе армянской делегации, в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ был включен вопрос о поощрении Азербайджаном преступлений на почве ненависти. Об этом сообщает МИД РА.

Постоянный представитель Армении, посол Армен Папикян, представляя случаи насилия в отношении армян и членов армянских общин в странах­участниках ОБСЕ и других странах, нарушения нормального функционирования дипломатических представительств Армении в некоторых странах и умышленного уничтожения их имущества, отметил, что это преступления ненависти на основе этнической принадлежности, осуществленной некоторыми группами азербайджанцев с целью запугивания и преследования армян, членов армянских общинных структур.

Затем Папикян сообщил представителям стран-участниц ОБСЕ, что агрессивные действия этих групп азербайджанцев были организованы и направлены посольствами Азербайджана в этих странах. Более того, доказательства армянской стороны свидетельствуют о том, что как минимум в одном случае организации этих действий содействовало и посольство Турции.

Посол подчеркнул, что насилие в отношении армян в разных странах, будучи, кажется, новым явлением, все же является продолжением пропаганды антиармянской ненависти, которой азербайджанское общество подверглось десятилетиями. В этом плане постоянный представитель Армении отметил, что проводимая политика армянофобии, направленная на укоренение у населения Азербайджана ненависти и нетерпимости к армянам, ведется на самом высоком государственном уровне.

Папикян затем отметил, что Армения всегда обращала внимание своих международных партнеров на антиармянскую политику и пропаганду властей Азербайджана, предупреждая, что при таком высоком уровне армянофобии она с легкостью может переместиться на территорию других стран, свидетелями чего мы становимся сегодня: <Мы убеждены, что отсутствие соответствующей реакции со стороны международного сообщества, что равносильно попустительству Азербайджана и его диктаторских властей, еще больше поощряет правящий в этой стране режим продолжать пропаганду армянофобии>.

В своем выступлении Постоянный представитель Армении строго осудил насилие в отношении армян в разных странах, которое является очередным проявлением безответственной политики Баку и созвучно политике и риторике руководства Азербайджана по разжиганию вражды между двумя народами без географических ограничений.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Посол Папикян представил на заседании Постоянного совета ОБСЕ политику Турции на Южном КавказеПосол Папикян представил на заседании Постоянного совета ОБСЕ политику Турции на Южном Кавказе
Вопрос о поощрении Азербайджаном преступлений на почве ненависти включен в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕВопрос о поощрении Азербайджаном преступлений на почве ненависти включен в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ
Ведется следствие для выяснения обстоятельств предполагаемой клеветы Жирайра Сефиляна на судьюВедется следствие для выяснения обстоятельств предполагаемой клеветы Жирайра Сефиляна на судью
Представитель ППА: Царукян неоднократно призывал Сергея Багратяна вернуть награбленные у народа деньгиПредставитель ППА: Царукян неоднократно призывал Сергея Багратяна вернуть награбленные у народа деньги
Президент Армении: Законы в стране должны быть сбалансированы и составляться с учетом интересов обществаПрезидент Армении: Законы в стране должны быть сбалансированы и составляться с учетом интересов общества
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Поиск по дням

2013 , 2014