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 Пятница, 31 Июля 2020 22:16
Карина Манукян

Ведется следствие для выяснения обстоятельств предполагаемой клеветы Жирайра Сефиляна на судью

Ведется следствие для выяснения обстоятельств предполагаемой клеветы Жирайра Сефиляна на судью

АрмИнфо. Ведется следствие для выяснения обстоятельств предполагаемой клеветы одного из лидеров Всеармянской партии <Сасна Црер> Жирайра Сефиляна на судью Месропа Макяна.

Как сообщает Следственный комитет, 8 июня текущего года на сайте 168.am была размещена статья Жирайра Сефиляна, в которой он неуважительно говорил о суде и утверждал, что судья Месроп Макян принял решение на следующем заседании подвергнуть приводу 6 участников <Сасна Црер>.

По данному факту в Центральном отделе полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 344 УК РА (клевета на судью, прокурора, следователя, лица, проводящего дознание, или пристава). Жирайр Сефилян был приглашен на допрос; проводятся следственные и иные процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования. Следствие продолжается. 

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