Пятница, 31 Июля 2020 22:16

АрмИнфо. Ведется следствие для выяснения обстоятельств предполагаемой клеветы одного из лидеров Всеармянской партии <Сасна Црер> Жирайра Сефиляна на судью Месропа Макяна.

Как сообщает Следственный комитет, 8 июня текущего года на сайте 168.am была размещена статья Жирайра Сефиляна, в которой он неуважительно говорил о суде и утверждал, что судья Месроп Макян принял решение на следующем заседании подвергнуть приводу 6 участников <Сасна Црер>.

По данному факту в Центральном отделе полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 344 УК РА (клевета на судью, прокурора, следователя, лица, проводящего дознание, или пристава). Жирайр Сефилян был приглашен на допрос; проводятся следственные и иные процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования. Следствие продолжается.