Пятница, 31 Июля 2020 22:12

АрмИнфо. Председатель Союза Молодежи партии <Процветающая Армения> Ашот Андреасян на своей странице в Facebook подверг жесткой критике решение депутата от ППА Сергея Багратяна покинуть ряды партии.

Назвав решение Багратяна политическим предательством, Андреасян в частности отметил: <Будучи с вами из той же политической команды, как к старшему товарищу по партии мое уважение к вам было очень большим. Этого уважения больше нет, оно приравнялось к нулю, поскольку ваш безнравственный политический шаг не имеет никакого оправдания. Во время наших совместных бесед и обсуждений вы лично признались, что на парламентских выборах обязались получить 7 тыс. голосов доверия народа. Согласно слухам, вы сказали следующее: <Буду сыном распутной женщины, если мне не дадут столько голосов>. Жизнь показала, что вы проиграли в рейтинговой избирательной системе, получив всего 1000 голосов доверия народа.

Выводы оставляю вам, что вы сказали и что сделали, но не могу не коснуться вашего аморального политического поведения. Во время заседаний фракции Гагик Царукян неоднократно призывал вас вернуть награбленные у народа деньги, чтобы в дальнейшем не встать перед уголовной ответственностью, а депутаты ППА, как один человек, выразили готовность в любой трудный момент быть рядом с вами.

Что вы сделали? Низко ставя как однопартийцев, так и вашу мораль, пришли к согласию с властями стать независимым депутатом, чтобы не отказываться от своего мандата и не отвечать перед законом за награбленные деньги.

Вы сейчас гордо и смело говорите, что ваши идеи и идеи ППА были разными и что вы имеете право представлять народ в парламенте. В действительности, касательно первой части, вы правы, поскольку наши и ваши идеи разные, в ППА не место предателям, в ППА нет места тем, кто ставит мандат выше самолюбия, в ППА нет места грабителям народа. А вот по части народа вы глубоко заблуждаетесь, поскольку народ вас не привел в парламент, и вы проиграли.

Вы должны сложить свой мандат и нести ответственность перед народом и законом. С болью отмечаю все это, однако ни один ваш шаг не имеет ничего общего с моралью. У вас нет пути назад, хотя бы с этого момента воспользуйтесь возможностью идти по пути нравственности. Лучше поздно, чем никогда>.

Отметим, что сегодня Сергей Багратян в соцсети Facebook написал, что не намерен отказываться от депутатского мандата, а ППА он покидает из-за разногласий с решениями политсовета партии.