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 Пятница, 31 Июля 2020 16:59
Марианна Мкртчян

Масштабные двусторонние БТУ стартовали  на военных базах в Армении, на Дону и Нижнем Поволжье

Масштабные двусторонние БТУ стартовали  на военных базах в Армении, на Дону и Нижнем Поволжье

АрмИнфо. Батальонные тактические учения (БТУ) в войсках Южного военного округа (ЮВО) дополнительно охватили военные полигоны трех регионов - в Армении, в Волгоградской и Ростовской областях.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, к проведению двусторонних БТУ приступили батальонные тактические группы российской военной базы ЮВО в Армении на горном полигоне Алагяз.

Танковые подразделения в составе разведывательно-огневых комплексов выполнили боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тыс. м, скрытым за складками горной местности.

Накануне по сигналу учебной тревоги также были подняты воинские части 8-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Волгоградской и Ростовской областях.

Батальонные тактические группы в полной экипировке убыли на общевойсковые полигоны Прудбой под Волгоградом и Кузьминский в Ростовской области, где приступили к инженерному оборудованию районов сосредоточения.  В ходе инженерного обеспечения подразделений в условиях ведения ими маневренной обороны инженерные подразделения применяют тактику <Сирийский вал>, обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.  При выполнении инженерного обеспечения на учениях отрабатываются следующие задачи: ведение инженерной разведки противника, местности и объектов; устройство и содержание инженерных заграждений; проделывание проходов в заминированных участках; подготовка и содержание путей движения и маневра войск.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья - в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии. В учениях задействовано более 5 тыс.  военнослужащих и порядка 800 единиц вооружения и военной техники.  Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

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