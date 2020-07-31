Пятница, 31 Июля 2020 16:49

АрмИнфо. Посольство Швеции в Ереване сообщило о приостановлении деятельности на период с 3 по 28 августа.

Так, согласно сообщению диппредставительства, деятельность будет возобновлена 31 августа.

"Посольство ответит на полученные письма непосредственно после возобновления деятельности. По срочным консульским вопросам вы можете обращаться в Центр по чрезвычайным консульским вопросам в Стокгольме, который работает 24 часа.

Телефон: +46 8 405 50 05, E-mail Адрес: ud-jouren@gov.se.

Также в Посольство Германии в Ереване.

Адрес: ул. Чаренца 29, тел. +374 10 586 591, E-mail: info@eriw.diplo.de:

По другим не консульским вопросам, касающимся посольства, обращайтесь в Министерство иностранных дел в Стокгольме на E-mail: ud-ksu@gov.se", - отмечается в сообщении посольства.