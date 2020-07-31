Пятница, 31 Июля 2020 15:35

АрмИнфо. Секретарь партии <Процветающая Армения>, депутат Арман Абовян коснулся записи в соцсети Facebook депутата Сергея Багратяна, который пояснил, почему он решил покинуть ППА.

Абовян, в частности, отметил: <Я прочитал пояснения Сергея Багратяна и просто опешил. Мы с Багратяном вместе находились на всех обсуждениях политсовета ППА, и я ни разу не помню, чтобы последний был несогласен с политикой партии. После всего этого я считаю, что Сергей Багратян просто обязан отказаться от депутатского мандата, который он получил, благодаря Гагику Царукяну>,- заметил депутат.

В свою очередь, депутат от ППА, пресс-секретарь глава партии Гагика Царукян Ивета Тоноян также коснулась данной записи Багратян. Она, заметила, что очень удивилась, прочитав пост Багратяна. <Мне показалось, что Сергей Багратян лишился памяти. О существенных различиях в политической позиции говорит человек, который выражал свою безоговорочную поддержку и согласие по всем решениям, принятым политсоветом ППА. Человек, которого подозревают в нанесении государству ущерба в миллионы драмов, и в отношении которого возбуждены уголовные дела, говорит о необходимости укрепления государственности. Лидер ППА Гагик Царукян неоднократно призывал Багратяна компенсировать этот ущерб, предлагая свою помощь и помощь всей нашей команды. Однако, сам Багратян всегда был против возмещения ущерба, нанесенного государству, а мы утверждали обратное. Я действительно сожалею о том, что человек может выйти за рамки морали и своих принципов, просто чтобы сохранить депутатский мандат. Хотя о каких принципах мы говорим, когда единственная святость человека - это мандат>, - заключила Тоноян.

Отметим, что сегодня Сергей Багратян в соцсети Facebook написал, что не намерен отказываться от депутатского мандата. А ППА он покидает, из-за разногласий с решениями политсовета партии.