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 Пятница, 31 Июля 2020 15:33
Марианна Мкртчян

Ереван: Арцах должен стать полноправным участником переговоров по карабахскому урегулированию

Ереван: Арцах должен стать полноправным участником переговоров по карабахскому урегулированию

АрмИнфо. Республика Арцах должна стать полноправным участником переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, об этом на встрече с министром иностранных дел Арцаха Масисом Маиляном заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян.

Собеседники в ходе встречи детально коснулись напряженности, которая сложилась на некоторых участках армяно-азербайджанской госгранице,  в результате агрессивных действий, предпринятых азербайджанскими вооруженными силами с 12 июля и  шагах, предпринятых для деэескалации ситуации.

Главы МИД Армении и Арцах подчеркнули важность дальнейшего укрепления системы общей безопасности двух государств  и предпринимаемых в этом направлении шагов.  В этой связи стороны подчеркнули недопустимость введения дестабилизирующей политики в регионе и ее решительное отклонение.

Мнацаканян подчеркнул, что Республика Арцах должна стать полноправным участником переговоров в обсуждении всех вопросов мирного процесса - в дискуссиях по содержанию, снижению рисков, гуманитарным и другим вопросам.

В контексте возобновления и продвижения мирного процесса министры в качестве приоритета указали формирование среды, способствующей миру, включая укрепление режима прекращения огня и его безоговорочное

соблюдение, публичный отказ Азербайджана от применения силы, прекращение антиармянской риторики, а также введение международных механизмов мониторинга как на государственной границе, так и на линии соприкосновения войск.

Во встрече также принял участие новоназначенный постоянный представитель Арцаха в Армении Сергей Казарян. 

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