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 Пятница, 31 Июля 2020 15:18
Карина Манукян

Омбудсмен провел обсуждение на тему свободы собраний в условиях COVID-19

Омбудсмен провел обсуждение на тему свободы собраний в условиях COVID-19

АрмИнфо.  31 июля Омбудсмен Армении Арман Татоян, при участии представителей ряда ОО, провел онлайн­обсуждение на тему <Свобода собраний в условиях чрезвычайного положения, объявленного в связи с эпидемией коронавируса>. В рамках обсуждения были озвучены мнения касательно ограничений свободы собраний в условиях чрезвычайного положения.

Как отметил Татоян, с одной стороны, целью запрета в условиях ЧП проведения собраний является охрана общественного здоровья. Между тем, по мере продления режима чрезвычайного положения повышается правовая ответственность государства перед гражданами в вопросе ограничений, а сами обоснования ограничений уже не могут быть такими же, как при начальном этапе эпидемии. Что касается запрета на проведение собраний, то в данном вопросе стоит учитывать и сопряженность данного аспекта с возможными ограничениями других прав человека, к примеру - права на свободу слова.

Председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян негативно оценил запрет на проведение собраний в условиях ЧП с учетом отсутствия некоторых исключений из общего правила. Он также назвал неравнозначным присутствие сил полиции на акциях, которые все же неоднократно имели место при чрезвычайном положении. Между тем с ним не согласился глава НПО <Союз Информированных Граждан> Даниел Иоаннисян, отметивший, что количество полицейских при массовых собраниях нельзя расценивать как показатель равнозначности сил, поскольку в акции могут принять участие меньше граждан, чем могло быть исходя из прогнозов правоохранителей. Он подчеркнул, что запрет на собрания - обоснован, и примером этому могут служить недавние массовые скопления у здания СНБ представителей партии <Процветающая Армения>, после чего среди ее членов были зафиксированы вспышки коронавируса.

В то же время Иоаннисян заметил, что по части запрета на собрания можно внести некоторые исключения. Так, со стороны Общественного совета в Правительство и Комендатуру было направлено предложение разрешить проведение собраний численностью до 30-и человек, с соблюдением требований социальной дистанции и ношения масок. В этом случае может действовать запрет на перекрытие протестующими дорожного движения, поскольку в противном случае социальное дистанцирование станет невозможным. Что касается действующего при ЧП запрета на забастовки, то здесь Иоаннисян отметил, что в данном случае также могли бы действовать исключения, разрешив, к примеру, подобные акции протеста в сферах, которые не вовлечены в регулирование ситуации с коронавирусом.

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян также предложил ввести некоторые исключения в запрет на проведение собраний при ЧП, которые могут быть осуществлены посредством создания по Армении специально отведенных под данные акции мест, в которых будет возможно соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности. Помимо этого, по его мнению, стоит обратить внимание и на регулирование работы освещающих массовые собрания СМИ, выделив журналистам места для проведения брифингов и пресс-конференций.

Добавим, что сформированные по итогам обсуждений предложения планируется впоследствии направить в компетентные государственные органы.

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