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 Пятница, 31 Июля 2020 15:15
Ани Мшецян

В СК возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка

В СК возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, были получены данные о том, что 20 августа 2018 года жительница города Гюмри продала своего новорожденного ребенка за 1.2 млн. драмов супругам- жителям Еревана.

 

Жительница Армавирской области 1992 года рождения, фактически находилась в браке с жителем города Гюмри 1989 года рождения, и во время его пребывания в РФ, 20 августа 2018 г. родила дочку, однако мужу и его родственникам сообщила о смерти ребенка.  Между тем, при содействии своей матери, она продала ребенка супружеской паре из Еревана за 1.2 млн. драмов. Выяснилось также, что мать ребенка и житель Еревана сообщили органам регистрации гражданских актов ложные сведения об отцовстве ребенка и таким образом смогли зафиксировать ложный факт признания отцовства ребенка.  В прокуратуре Ширакской области было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 168 и статье 169.1 УК РА. Для предварительного следствия дело направлено в областное подразделение Следственного комитета.

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