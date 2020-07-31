Пятница, 31 Июля 2020 15:12

АрмИнфо. Депутат от фракции <Процветающая Армения> Сергей Багратян сообщил о том, почему решил выйти из ППА. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что данное решение связано с тем, что долгое время между ним и политсоветом ППА были существенные различия в политических позициях.

<Я несколько раз выступал против заявлений политсовета, до того, как данные решения публиковались. Также я боролся за ценности, провозглашенные в новой Армении, и продолжу это делать. Я всегда стремился к сильному государству и обществу без насилия. Политические единицы временны, а государство вечно>,- отметил Багратян.

Депутат также коснулся вопроса, связанного с его депутатским мандатом. <Я не собираюсь складывать мандат. Впредь, я буду действовать как независимый депутат. Согласно Конституции нашей страны депутат представляет позицию народа Армении, руководствуясь своей совестью. Более того, хочу заметить, что из 132 депутатов я являюсь вторым по численности выступлений, за время работы представил 19 законодательных инициатив. Цифры говорят сами за себя. Я считаю, что имею полное право продолжить свою деятельность в парламенте. Хочу поблагодарить своих коллег из ППА за сотрудничество>,- заключил Багратян.

Отметим, что 23 июня депутат Национального Собрания Сергей Багратян сообщил спикеру Арарату Мирзояну, что намерен покинуть фракцию <Процветающая Армения>.