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 Пятница, 31 Июля 2020 15:11
Александр Аванесов

Министр: Первые гранатометы отечественного производства испытаны на военном полигоне вооруженных сил Армении

Министр: Первые гранатометы отечественного производства испытаны на военном полигоне вооруженных сил Армении

АрмИнфо. Первые гранатометы отечественного производства и снаряды к ним испытаны на военном полигоне вооруженных сил Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр высокотехнологической промышленности РА Акоп Аршакян.

"Армянские продукция продемонстрировала хорошие результаты. Процесс тестирования впечатляет", - написал министр.

Напомним, что в мае текущего года на совещании в правительстве премьер-министр РА Никол Пашинян сообщал, что военно-промышленный

комплекс должен стать движущей силой экономики Армении. Глава армянского кабмина напомнил, что в этих целях ВПК был включен в

состав отдельного министерства - высокотехнологичной промышленности. Пашинян подчеркивал, что Армения обладает достаточным научным и инженерным потенциалом для развития данной отрасли. По словам премьера, развитие ВПК важно и необходимо не только в плане обеспечения безопасности. Эта отрасль может стать важным направлением экспорта.

Напомним, в 2020 году оборонный бюджет Армении вырос на 28%, то есть на 66 миллиардов драмов (примерно на 138 миллионов долларов). 

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