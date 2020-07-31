Пятница, 31 Июля 2020 15:06

АрмИнфо. Не исключается, что до голосования будут выдвинуты новые кандидатуры судей, а кто-то из имеющихся кандидатов откажется. Об этом 31 июля в беседе с журналистами заявил член Высшего судебного совета Месроп Макян.

Отметим, что сегодня Общее собрание судей должно избрать кандидата на должность судьи Конституционного суда и члена ВСС.

<Конечно же, мы предварительно предупредили судей, что если они захотят выдвинуть свою кандидатуру, то было бы правильно сделать это до вчерашнего дня, чтобы в бюллетени были зафиксированы их имена. Каждый судья будет голосовать так, как сочтет нужным, мы не достигаем никаких договоренностей по голосованию>,- подчеркнул он. Также Макян заявил, что политическое руководство страны никоим образом не вмешивается в работу судебной системы. <Никакого политического вмешательства в нашу работу нет, я говорю об этом со всей ответственностью. Конечно, судьи не живут в вакууме, на них оказывается давление со стороны общественности, может быть, им попадаются публикации в СМИ, читая которые судьи делают выводы. Но для принятия независимых решений требуется личная смелость и храбрость каждого судьи>, - заключил член ВСС.