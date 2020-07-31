Пятница, 31 Июля 2020 15:02

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с праздником Курбан.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию президента Азербайджана, лидеры выразили удовлетворение углубляющимся партнерством двух стран, выразив уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества.

Глава азербайджанского государства дал высокую оценку поддержке Турции, оказанной Азербайджану на фоне "военной провокации Армении" в приграничном Товузском районе.

Алиев и Эрдоган привлекли внимание к продолжающимся совместным учениям Турции и Азербайджана, которые являются очередным показателем дружбы и братства Анкары и Баку.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков . ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900. С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась.