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 Пятница, 31 Июля 2020 15:02
Марианна Мкртчян

Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку во время эскалации на армяно- азербайджанской госгранице

Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку во время эскалации на армяно- азербайджанской госгранице

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с праздником Курбан.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию президента Азербайджана, лидеры выразили удовлетворение углубляющимся партнерством двух стран, выразив уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества.

Глава азербайджанского государства дал высокую оценку поддержке Турции, оказанной Азербайджану на фоне "военной провокации Армении" в приграничном Товузском районе.

Алиев и Эрдоган привлекли внимание к продолжающимся совместным учениям Турции и Азербайджана, которые являются очередным показателем дружбы и братства Анкары и Баку.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура.  По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков . ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.  С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась.

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