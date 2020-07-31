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 Пятница, 31 Июля 2020 13:07
Карина Манукян

Программа против гендерного насилия расширяется в связи с негативными факторами коронавируса

Программа против гендерного насилия расширяется в связи с негативными факторами коронавируса

АрмИнфо. Программа <Женщины­правозащитники предпринимают шаги против гендерного насилия в Армении> расширяется в условиях эпидемиии коронавируса.

Программа стартовала в феврале текущего года, и рассчитана на три года.  Она реализовывается Коалицией против насилия в отношении женщин, и реализуется при финансовой поддержке ЕС. Цель проекта - улучшить возможности сотрудников центров социальной поддержки, органов здравоохранения и местного самоуправления, занимающихся вопросами семейного и гендерного насилия; осуществлять мониторинг среди наиболее уязвимых групп населения; разработать, а также доработать правовые и политические документы в сотрудничестве с государственными органами.

Недавно было принято решение, что в рамках программы женщинам, пережившим гендерное насилие, будет предоставлено содействие с целью смягчения негативных последствий коронавируса.

На пресс-конференции 31 июля глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин отметила, что в нынешней ситуации с коронавирусом, вынуждающей оставаться дома, люди оказываются в условиях, когда семейное насилие становится возможным. В связи с этим она положительно оценила оказываемое ЕС в рамках вышеотмеченной программы содействие, которое поможет смягчить эти проявления. Была подчеркнута позиция Правительства РА в вопросе борьбы с насилием и, в частности, реализация при поддержке ЕС реформ в Полиции Армении. Отметив, что Полиция должна быть всегда рядом с жерствой насилия, Викторин указала, что готова лично следить за оказанием жертвам необходимого содействия.

Она также положительно оценила деятельность Коалиции против насилия в отношении женщин, сообщив, что оказываемое ей финансовой содействие ЕС будет направлено и на усиление ее возможностей. Викторин подчеркнула, что гендерное насилие имеет глобальную актуальность, в связи с чем необхоимо осуществлять четкую политику по борьбе с этим явлением.

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