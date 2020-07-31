Пятница, 31 Июля 2020 13:03

АрмИнфо. Военный прокурор Армении, заместитель Генпрокурора Ваге Арутюнян в сопровождении начальника службы призывного и мобилизационного укомплектования МО РА Армена Автандиляна посетил Центральный сборный пункт, где наблюдал за ходом организации призыва на обязательную военную службу, присутствовал на процессе организации жеребьевки, ознакомился с ходом организации медобследования.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры РА, Арутюнян подчеркнул, что цель его визита - проконтролировать, чтобы призывной процесс был надлежащим образом и законно организован. Он указал на важность отсутствия со стороны родителей или призывников жалоб или недовольств по части беспристрастности проведения лотереи.

Арутюнян также присутствовал при работах по организации медицинских осмотров, проводимых в сборном пункте.

Военному прокурору РА доложили, что в ходе летнего призыва 2020 года некоторые призывники из Центрального военкомата были возвращены в территориальное подразделение для повторного обследования.

В целом, оценивая процесс организации призыва как удовлетворительное, в конце визита Арутюнян пожелал молодым людям, вступившим в ряды Вооруженных сил РА хорошей службы, заверив, что они будут находиться под правовой защитой государства.