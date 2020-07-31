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 Пятница, 31 Июля 2020 12:53
Карина Манукян

В Армении сохраняется положительная динамика по коронавирусу

В Армении сохраняется положительная динамика по коронавирусу

АрмИнфо.  По данным на 11:00 31 июля, в Армении выявлено 354 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 631 пациент.

В общей сложности, в республике было подтверждено 38550 случаев коронавируса, выздоровели 28997 человек, скончались 738. За последние сутки болезнь унесла жизни 10-и человек в возрасте от 41-го года до 82-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 228.

На данный момент фактическое лечение получают 8587 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 163736 тестов на коронавирус. 

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