Пятница, 31 Июля 2020 12:53

АрмИнфо. По данным на 11:00 31 июля, в Армении выявлено 354 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 631 пациент.

В общей сложности, в республике было подтверждено 38550 случаев коронавируса, выздоровели 28997 человек, скончались 738. За последние сутки болезнь унесла жизни 10-и человек в возрасте от 41-го года до 82-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 228.

На данный момент фактическое лечение получают 8587 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 163736 тестов на коронавирус.