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 Пятница, 31 Июля 2020 11:02
Карина Манукян

Пашинян: Экология играет важную роль с точки зрения экономического и туристического имиджа страны

Пашинян: Экология играет важную роль с точки зрения экономического и туристического имиджа страны

АрмИнфо. 31 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян в Министерстве охраны природы РА представил новоназначенного министра Романоса Петросяна.

Выразив благодарность предшественнику Петросяна - Эрику Григоряну, и отметив его вклад в природоохранную сферу, премьер подчеркнул, что в основе деятельности правительства лежит принцип <зеленой Армении>, то есть страны, соответствующей высоким экологическим требованиям. В связи с этим он указал на важность сбалансированного подхода в природоохранной сфере, который бы не противоречил вопросам экологии и развития промышленности.

Пашинян признал, что в Армении есть серьезные экологические проблемы, начиная от неуправляемых скоплений мусора и кончая ситуацией с Севаном.  Как выразился глава кабмина, экологическиое бедствие можно встретить на Севане практически на каждом шогу. Эта, и другие экологические проблемы, как было подчеркнуто, развивались в течение десятилетий, и их решение является важной задачей, особенно с учетом того, что экология играет важную роль в том числе с точки зрения экономического и туристического имиджа страны. Пашинян сообщил также о завершающем этапе разработки стратегии до 2050 года, которая подразумевает в том числе увеличение лесных территорий в два раза.

Добавим, что ранее Романос Петросян занимал должность губернатора Котайкской области РА.

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