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 Пятница, 31 Июля 2020 10:55
Мари Акопян

ВС Армении приведены в высокую степень боевой готовности

ВС Армении приведены в высокую степень боевой готовности

АрмИнфо. В соответствии с планом боевой подготовки на 2020-й год, в пятницу рано утром начальником Генштаба ВС Армении объявлена внезапная проверка боеготовности войск.

Как сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, в проверках участвуют объединения, воинские части первого эшелона и часть сил центрального подчинения.

"Они приведены в высокую степень боевой готовности. Военным руководством поставлена задача проверить боеспособность подразделений, способность к быстрым действиям в сложившейся ситуации. Также планируется сверить вопросы взаимодействия между подразделениями, силами содействия. В ходе проверок будут проведены тренировки по огневому управлению, разыграны оперативно-тактические эпизоды", - отмечается в сообщении Степанян. 

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