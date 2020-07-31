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 Пятница, 31 Июля 2020 08:45
Давид Степанян

Эксперт: Майдан в Армении уже был – 1 марта 2008 года

Эксперт: Майдан в Армении уже был – 1 марта 2008 года

АрмИнфо.Майдана в Армении не будет, поскольку он уже был – 1 марта 2008 года и был свершен усилиями тогдашнего президента Роберта Кочаряна и его ближайшего окружения. Подобное мнение выразил АрмИнфо экономист Ваагн Хачатрян.

 

“И это знают все. Наш народ прекрасно знает кто и на что способен. И сегодня этот самый Кочарян заявляет, что в Украине посредством майданов власть менялась трижды. И даже пытается проводить какие-то параллели с Арменией. Меж тем, как Никол Пашинян осуществил в стране исключительно ненасильственную смену власти, “бархатную” революцию», - подчеркнул он.  

 

В этом свете, Хачатрян выразил убежденность в невозможности проведения в Армении насильственной смены власти. Чего, по его оценкам, так сильно хочется некоторым силам в Армении. Он подчеркнул, что эту невозможность должны понимать все, в первую очередь люди, имеющие подобные намерения.    

 

29 июля в интервью телекомпаниям "Еркир медиа", "5-й канал" и "Второй армянский телеканал" экс-президент Армении Роберт Кочарян раскритиковал практически все направления политики действующих властей. Оценив как неудовлетворительную политику в вопросе Арцаха, в отношении России и социально-экономическую ситуацию в стране, экс-президент отметил, что “в сложившейся реальности политическая ситуация в Армении может очень резко измениться”.

 

Комментируя критику Кочаряна шагов правительства в направлении преодоления экономического кризиса, экономист подчеркнул несостоятельность аргументов экс-президента, обусловленную его полным отрывом от реалий и положительных изменений в стране. Последнее, согласно Хачатряну, в числе всего прочего обусловленно в корне противоречащими друг другу целями Кочаряна и его последователей с целями нового правительства. 

 

«Кочарян и его преемники управляли государством с целью его разграбления и наполнения собственных карманов. И даже в страшном сне не могли представить, что придет день, когда Арменией будут управлять люди не берущие взяток. Да, правительство Пашиняна выплачивает премии, таким путем законно и достойно награждая людей за их работу. И я понимаю, что людям привыкшим раздавать деньги в конвертах и позволяющих чиновникам брать взятки даже представить себе такое довольно трудно», – подытожил экономист.

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