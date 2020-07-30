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 Четверг, 30 Июля 2020 19:23
Алина Оганесян

Посольство Армении в РФ сообщает о ближайших чартерных рейсах из Москвы в Ереван и Гюмри

Посольство Армении в РФ сообщает о ближайших чартерных рейсах из Москвы в Ереван и Гюмри

АрмИнфо.Посольство Республики Армении в Российской Федерации сообщает о ближайших чартерных рейсах из Москвы в Ереван и Гюмри. Так, согласно сообщению Посольства, опубликованному в социальной сети Фейсбук, 2 августа в 10:00 авиакомпания Nord Star осуществит чартерные рейсы в направлении Москва-Ереван  и 3 августа в 11:00 - Москва-Гюмри; 4 августа в 18:00 авиакомпания Red Wings - рейс Москва-Ереван; 5 августа в 11:00 авиакомпания Nord Star - Москва-Гюмри; 6 августа в 18:00 авиакомпания Red Wings - Москва-Ереван и 8 августа в 10:00 авиакомпания Nord Star - Москва-Ереван. Все вылеты осуществляются с аэропорта Домодедово.

 

Сообщается, что билеты можно приобрести с 31 июля в терминалах №85 и №94 аэропорта Домодедово. Кассы работают с 10:00 до 21:00. Стоимость авиабилета составляет 14 700 рублей.

<По всем вопросам, связанным с рейсами, обращаться в указанные авиакомпании>, - отмечено в источнике

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