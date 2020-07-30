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 Четверг, 30 Июля 2020 18:53
Ани Мшецян

Спикер парламента выступил с заявлением о выдвижении кандидатуры на должность судьи КС

Спикер парламента выступил с заявлением о выдвижении кандидатуры на должность судьи КС

АрмИнфо. Спикер парламента Армении выступил с заявлением о выдвижении кандидатуры Ваграма Аветисяна на должность судьи Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отметим, что сегодня утром в офисе партии "Гражданский договор" депутаты от фракции "Мой шаг" провели встречу с кандидатом, в ходе которой депутаты задали Аветисяну интересующие их вопросы. Напомним, что 23 июля кандидатура Аветисяна была выдвинута правительством страны.

Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12 годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян.  Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей

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