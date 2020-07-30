Четверг, 30 Июля 2020 18:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы,

31 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома на улице Тавризян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Ц.Ахбюра

и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 10, 11 у Канакерской ГЭС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 52/1 на пр. Аршакуняца, жилые дома 1, 2, 3, 22 на улице Ширака, жилые дома 86, 88, 88а на улице Арташисяна, жилые дома 1 на 2-ом переулке Ширака, 16, 18 на улице Ширака, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 7, собственные дома на 2-ом переулке 3-ей улицы, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы, здания общежитий на улице Неркин Шенгавита 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10?30-15?00 ГНКО "Бужгуйк", завод "Дзук", Рыбозащитное хозяйство, зоны отдыха "Майами", "Мульти Груп", 'Беглу", "Р.Айрапетян" и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-14:00 села Акнер, Ахпат, Цахкашат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.