Четверг, 30 Июля 2020 18:07

АрмИнфо. Одна из выделенных под лечение COVID-19 больниц возвращается к прежнему режиму работы.

Как сообщает на своей странице в Facebook администрация Араратской области, с 3-го августа медицинский центр Веди вернется к своей основной работе. С 9-го июня данный медцентр был перепрофилирован в инфекционную больницу, и обслуживал больных коронавирусом. <Выражаем благодарность всему медперсоналу за проявленную ответственность и самоотверженную работу>, - говорится в сообщении.

Напомним, что увеличение больничных мощностей и вовлечение в борьбу с COVID-19 новых больниц было вызвано резким ростом случаев коронавируса. Между тем, как ранее отмечал премьер-министр РА Никол Пашинян, ситуацию удалось взять под контроль, и в течение последних 15 дней наблюдаются ощутимые положительные сдвиги. Так, с 15 июня число пациентов, получающих лечение в медучреждения, составило менее 9 тыс. Кроме того, премьер обратил внимание на то, что в течение последних 6 дней случаи заражения коронавирусом не превышают 400 человек в сутки. В связи с этим глава Минздрава РА Арсен Торосян указывал на то, что ряд выделенных под лечение коронавируса больниц будет постепенно возвращен к прежнему режиму работы.

По последним данным, в Армении общее число случаев коронавируса достигло 38 196, 28 366 человек выздоровели, 728 - скончались. Фактическое лечение в медучреждениях получают на данный момент 8 877 пациентов