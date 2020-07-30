Четверг, 30 Июля 2020 18:03

АрмИнфо.Американский бизнесмен армянского происхождения, основатель PMA Venture Capital Джордж Багумян выразил желание перечислить 250 тысяч долларов в фонд <Мой шаг> для армянских солдат. Об этом на своей странице в Facebook сообщает жена премьер-министра Армении Анна Акопян.

Анна Акопян пишет, что Джордж Багумян является давним другом фонда <Мой шаг>, они организовали телефонный разговор, во время которого бизнесмен выразил желание перевести четверть миллиона долларов солдатам Армении.

Разговор состоялся 15 июля, в период напряженности на армяно-азербайджанской границе.

<В любой другой день эти слова будут восприняты как еще одна благотворительная деятельность, ценная инициатива. Но в то время они были неоценимы, потому что они содержали не столько финансовую функцию, сколько моральную поддержку. Вы не представляете, как важно чувствовать силу, поддержку и именно в такой момент. Конечно, я поблагодарила господина Багумяна, хотя уверена, что не смогла выразить свои чувства словами>, - отметила супруга премьер-министра.

Бизнесмену было предложено представить разные программы, а он выберет в каком конкретно виде переведет эти деньги солдатам.

<Он сказал, что ему не нужно ничего представлять, он доверил мне в ближайшее время перевести 250 000 долларов защитникам нашей Родины>,

- написала Анна Акопян.

По ее словам, Фонд <Мой шаг> сейчас обсуждает конкретное направление, в которое можно перевести деньги солдатам и офицерам. Более подробная информация об этом появится в ближайшее время.