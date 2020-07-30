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 Четверг, 30 Июля 2020 16:16
Роза Манукян

В Гегаркуникской области реализуются субвенционные программы по реконструкция детских садов

В Гегаркуникской области реализуются субвенционные программы по реконструкция детских садов

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян опубликовал видеоролик, где говорится о реализации субвенционных программ в Гегаркуникской области.  Речь идет о реконструкции и строительстве детских садах в общинах Вагашен, Еранос и Лчашен, а также постройки детского сада в селе Тсовасар.

При реконструкции детского сада в микрорайоне Вагашен увеличивается сейсмостойкость здания.  Детский сад рассчитан на 120 детей. Общая стоимость реконструкции составлет 112,3 млн драмов, из которых 73 млн драмов было инвестировано правительством, а остальные средства общиной.  На реконструкцию детского сада в микрорайоне Еранос ушло 32,1 млн драмов, из которых 20,9 млн драмов выделило правительство. Проводится также частичный ремонт в детском саду <Манчук> в общине Лчашен. Ремонтируется только 1000 кв. м. здания. Программа по ремонту составляет 20,2 млн драмов: 13,3 млн инвестировало правительство.

В селе Цовасар идут работы по постройке нового здания для детского сада. Общая площадь постройки составляет 650 кв. м. На постройку ушло 202 млн драмов, из которых 131 млн драмов выделило правительство, а 70,7 млн - общинные средства. 

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