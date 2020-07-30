Четверг, 30 Июля 2020 15:01

АрмИнфо. 30 июля перед зданием Правительства РА прошла акция протеста против закрытия рынка сельхозпродукции, расположенного на столичной улице им.Касьяна.

Рынок действовал на протяжении 9-и лет по выходным и праздникам, и позволял приобретать продукцию напрямую от фермеров. Между тем ранее было принято решение о прекращении работы рынка, что, по словам протестующих, негативно сказалось на их финансовом состоянии. Как было отмечено, сельхозпродукция выращивалась в объемах, достаточных для реализации на данном рынке, однако теперь, когда рынок не действует, они по сниженным ценам вынужденно продают ее оптовикам.

Было указано на то, что представители столичного муниципалитета и Минэкомики обещали найти альтернативные решения проблемы, однако, с учетом разгара сезона сбора овощей, перед фермерами остро стоит проблема реализации своей продукции. По их словам, было бы целесообразнее либо находить решения из сложившейся ситуации параллельно с работой рынка, либо продлить работу рынка до окончания сбора урожая. Протестующие также проинформировали, что несколько дней назад они обращались в Правительство, и пока что ждут ответа. Было отмечено, что рынок был источником дохода для нескольких сотен человек, в связи с чем к решению сложившейся проблемы должен быть проявлен серьезный подход