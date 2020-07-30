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 Четверг, 30 Июля 2020 15:01
Карина Манукян

Перед зданием Правительства прошла акция протеста против закрытия одного из столичных рынков

Перед зданием Правительства прошла акция протеста против закрытия одного из столичных рынков

АрмИнфо. 30 июля перед зданием Правительства РА прошла акция протеста против закрытия рынка сельхозпродукции, расположенного на столичной улице им.Касьяна.

Рынок действовал на протяжении 9-и лет по выходным и праздникам, и позволял приобретать продукцию напрямую от фермеров. Между тем ранее было принято решение о прекращении работы рынка, что, по словам протестующих, негативно сказалось на их финансовом состоянии. Как было отмечено, сельхозпродукция выращивалась в объемах, достаточных для реализации на данном рынке, однако теперь, когда рынок не действует, они по сниженным ценам вынужденно продают ее оптовикам.

Было указано на то, что представители столичного муниципалитета и Минэкомики обещали найти альтернативные решения проблемы, однако, с учетом разгара сезона сбора овощей, перед фермерами остро стоит проблема реализации своей продукции. По их словам, было бы целесообразнее либо находить решения из сложившейся ситуации параллельно с работой рынка, либо продлить работу рынка до окончания сбора урожая. Протестующие также проинформировали, что несколько дней назад они обращались в Правительство, и пока что ждут ответа. Было отмечено, что рынок был источником дохода для нескольких сотен человек, в связи с чем к решению сложившейся проблемы должен быть проявлен серьезный подход

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