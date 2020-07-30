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 Четверг, 30 Июля 2020 14:59

Завод по выпуску автомобильных шин планируется построить в Казахстане

Завод по выпуску автомобильных шин планируется построить в Казахстане

АрмИнфо. Заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр посетил Татарстан с рабочим визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в РФ.

В рамках поездки вице-премьер побывал в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах, где были рассмотрены вопросы промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном.

В ходе визита состоялись двусторонние встречи с Премьер-Министром Татарстана Алексеем Песошиным, главами крупных промышленных и градообразующих предприятий ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскшина».

Замглавы кабмина ознакомился с производственными мощностями данных компаний, обсудил вопросы создания совместных производств и реализации инвестиционных проектов в сфере автомобилестроения, нефтехимической промышленности, а также производства автомобильных и промышленных шин.

В Нижнекамске стороны подписали Соглашение о намерениях и приняли «дорожную карту» по реализации инвестиционного проекта между ПАО «Татнефть» и компанией «Аллюр». 

Проект соглашения предусматривает создание совместного предприятия и строительство в Казахстане завода по выпуску легковых, легкогрузовых и грузовых шин. Предполагаемая мощность нового производства - 3 млн легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 млн грузовых шин в год. Проектом предусмотрено создание порядка 800 рабочих мест.

«Убежден, что что развитие промышленной кооперации между Казахстаном и Российской Федерацией и в, частности, Республикой Татарстан, позволит укрепить прочные узы добрососедства и экономические связи», - сказал Р. Скляр на церемонии подписания документов.

По итогам визита стороны договорились активизировать работу по реализации проектов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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