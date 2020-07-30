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 Четверг, 30 Июля 2020 14:52
Ани Мшецян

Татевик Айрапетян: Всю ответственность за военные неудачи президент Азербайджана переложил на министра иностранных дел

Татевик Айрапетян: Всю ответственность за военные неудачи президент Азербайджана переложил на министра иностранных дел

АрмИнфо.Азербайджанская армия в Тавуше потерпела крупную неудачу и для того, чтобы скрыть этот фактор, руководство АР вновь усилило антиармянскую риторику. Об этом в ходе пресс-конференции заявила депутат от фракции "Мой шаг", политолог, специалист по Азербайджану, Татевик Айрапетян.

Депутат заметила, что 14 июля в Азербайджане прошла акция протеста. "Несмотря на то, что ее пытались представить как акцию в поддержку армии, на самом деле она носила антиармянский характер. Однако, на следующей день прошли аресты и были задержаны представители оппозиции, которые не принимали участия в этом митинге. Таким образом, становится очевидно, что руководство Азербайджана просто решило заставить оппозицию замолчать и свело счеты с неугодными им лицами", - заметила она.

Айрапетян подчеркнула, что сейчас в Нахиджеване проходят совместные азербайджано-турецкие военные учения. "К сожалению, руководство Азербайджана только наращивает милитаристическую риторику. Я надеюсь, что скоро Азербайджан вернется к конструктивному диалогу. Мне бы очень хотелось, чтобы в Баку, наконец, поняли, что с Арменией нельзя говорить на языке силы", - подчеркнула депутат.  Также она заметила, что за неудачи армии Азербайджана в Тавуше ответил уже экс-министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров. "Однако, Ильхам Алиев совершил ошибку, попытавшись переложить всю ответственность за неудачи на дипломатический корпус. Был нанесен серьезный урон всей внешней политики Азербайджана. Да и дальнейшие шаги президента Азербайджана вызывают ряд вопросов, например, какую связь новый министр ИД АР Джейхун Байрамов связан с внешней политикой. Какую позицию Байрамов займет в переговорном процессе, насколько он готов к переговорам. Как бы то ни было, переговоры продолжатся, и мы сможем сделать соответствующе выводы", - заключила Айрапетян.

Отметим, что 16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльмара Мамедъярова от должности министра иностранных дел. В тот же день на данную должность был назначен министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов. 

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